Saaremaal tegutsev elektroonikatööstus jätkab tugevat kasvu. Viimastel kuudel tänu tegevusele ühes eksootilises riigis

Incapi juht selgitas, et teise kvartali käibekasv tuli peamiselt ettevõtte India üksusest. Samuti avaldas tulemustele positiivset mõju aasta tagasi ettevõtte Pennatronics omandamine Ameerika Ühendriikides, mille integreerimine Incap US üksusena on läinud plaanipäraselt. Ka üksuse majandustegevus on hästi edenenud. Ühtlasi maksti juunis Pennatronicsi endistele omanikele välja 2,8 miljoni euro suurune lisatasu, mille kokkulepe sisaldus müügilepingus ning sõltus ettevõtte tulemustest.