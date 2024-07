Läti börsifirma DelfinGroup soovib võlakirjade kaudu kaasata 15 miljonit eurot

Ettevõte kavatseb emiteerida kõigis kolmes Balti riigis kokku 15 miljoni euro väärtuses võlakirju, mida on kavas pakkuda nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele. Kogutud vahendeid kasutatakse olemasolevate võlakirjade ja kohustuste refinantseerimiseks.

DelfinGroupi juhatuse esimehe Didzis Ādmīdiņši sõnul on DelfinGroup emiteerinud kõrge tootlusega võlakirju alates 2013. aastast ja praegused finantstulemused viitavad ettevõte kiirele kasvule.

„2023. aastal kasvas ettevõtte tulu 41% võrra 50,4 miljoni euroni, samas kui maksueelne kasum oli 8,3 miljonit eurot. Selle aasta esimeses kvartalis kasvasid tulud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 26%. DelfinGroupil on täna üle 9500 aktsionäri ja 500 võlakirjaomaniku, kes on aastate jooksul näidanud üles usaldust meie ettevõtte vastu. Tegemist on ettevõtte esimese avaliku emissiooniga, mis võimaldab meie võlakirju soetada kõigil huvilistel. Kavatseme pakkuda võlakirju nii jaeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele, pakkudes neid madalama nimiväärtusega,“ märkis Ādmīdiņš.