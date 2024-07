Laulasmaal tegutsev kohvik pahandab ükskõiksete lastevanematega: kas söögikohtade personal peab tõesti midagi sellist taluma?

„Leiame, et Teie vastutus on jälgida, kas laps paneb asjad umbes samasse kohta tagasi ega topi igat pragu toitu, liiva, oksi jne täis... Pärast teda soovib seal ju keegi veel mängida,“ kirjutab ettevõte. Nad lisavad, et on kohvikulauad paigutanud spetsiaalselt nii, et vanemad oma võsukesi näeksid.