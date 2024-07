Tehnohiidude asemel nähakse börsil võitjatena järgmisi sektoreid

Elektrit lõpptarbijateni aidata viivate transformaatorite järgi on hetkel nii suur nõudlus, et praegu tellides võib selle hea õnne korral kätte saada 2028. aastal, märkis UBS Group AG Hiina kommunaalettevõtete analüütik Ken Liu.

Seetõttu on suurema fookuse alla sattunud suuremad energiafirmad nagu Dominion Energy (aktsiamärgis D) ja Southern Co (SO) USAs ning Kagu-Aasiast YTL Power International (KLSE) ja Gulf Energy Development (GULF).

„Me usume, et tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt võib muuta energiatootmise tööstust,“ ütles Pictet Asset Management Ltd. vanem investeeringute juht Evgenia Molotova. „Sõltuvalt kasutuselevõtu kiirusest võib AI nõuda 2030. aastaks andmekeskuste ehitamist kaks kuni kolm korda suuremaks kui praegune andmekeskuste tööstus.“

Mitmel pool maailmas ületab tehnoloogiasektori energianõudlus olemasolevat pakkumist. Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) prognoosib, et andmekeskuste, tehisintellekti ning krüptovarade poolt tarbitav elekter kahekordistub 2026. aastaks üle 1000 teravatt-tunni. See on ligikaudu võrdne Jaapani elektritarbimisega.

„Spekulatiivselt oleme näinud mõningaid AI-ga seotud tehinguid väljaspool tehnoloogia - ja kommunikatsioonisektorit,“ kuigi need kaks rühma domineerivad endiselt, ütles Bloomberg Intelligence’i aktsiate peastrateeg Gina Martin Adams. Kommunaalteenuste sektoris oli teises kvartalis näha optimismi tõusu, mis on seotud ideega, et tehisintellektiga kaasneb rohkem investeeringuid ja lõppkokkuvõttes ka tugevam majanduskasv.

Müüakse muuhulgas tehisintellekti hiiglasi – Nvidia on kukkunud tipust ligi 20%, Alphabet üle 10% – ning ostetakse muuhulgas väikeettevõtteid või seni põlu all olnud sektoreid.

ChatGPT avalikustamine 2022. aasta lõpus tõi endaga kaasa USA tehnohiidude poolt veetud börsiralli. Tehnoloogiaindeks Nasdaq 100 on sellest ajast kerkinud üle 70% ning S&P 500 üle 40%. Turul on samas aina võimsamalt maad võtmas veendumus, et edasine suurettevõtete tõus pole jätkusuutlik.

Seetõttu on käesoleval aastal kerkinud juhtivate trafotootjate, sealhulgas General Electric Co. (aasta algusest +32%), Prantsusmaa Schneider Electric SE (SU, +20%) ja Jaapani Hitachi Ltd. (HTHIY, +38%) aktsiaid.

„Energiainfrastruktuur saab olema väga suur teema ja see oli teema juba enne tehisintellekti, mis ainult suurendab energiatarbimise vajadust,“ ütles Philipp Baertschi, Bank J. Safra Sarasin AG investeerimisjuht Bloombergile. „Tekivad väga head võimalused. Samas peab teadma, et need on väga tsüklilised ja seal on palju volatiilsust.“

Sektoris toimetab ka kodumaine Harju Elekter, mis pakub elektrijaotussüsteeme ja -seadmeid tööstustele, mis tarbivad suures koguses elektrit või toodavad elektrit elektrivõrku. Kuigi teises kvartalis teenis ettevõte rekordilise ärikasumi, siis aasta teises pooles ettevõte ärimahtude kasvu ei oota.

Taastuvenergiatootjad

Energiakasutuse järsk kasv tähendab ka suuremat saaste ohtu, mis viib tähelepanu taastuvenergiatootjatele. Päikese-, vee-, tuule- ja tuumaenergiaga tegelevaid ettevõtteid on samuti mainitud kui potentsiaalseid võitjaid tehisintellekti võidukäigust.

Hiina on oma riigi võrku lisatud taastuvenergia osakaalu poolest maailmas esirinnas, märkis Chris Liu, Invesco Ltd. vanemportfellihaldur. Samal ajal kui riigi 90%-line osakaal maailma päikesepatareide tootmises on USA ja Euroopa tariifide sihikul, võivad investorite tähelepanu püüda hüdroenergia aktsiad, sealhulgas China Yangtze Power Co (600900). (SHA) ja Sichuan Chuantou Energy Co (600674), kirjutab Bloomberg.

Tehisintellekt on asetanud tähelepanu ka teiste piirkondade alternatiivsete energiaallikate aktsiatele, alates Hollandi turbiinitootjast Vestas Wind Systems (VWS) kuni Lõuna-Korea vesinikuga seotud ettevõtteni Doosan Fuel Cell Co (336260 ) .

Kohalikul börsil esindab sektorit rahvaaktsia Enefit Green.

Andmekeskused

Andmekeskustega saab panustada vajadusele maa järele, mis oleks lähedal nii energiaallikatele kui ka peamistele tehisintellekti klientidele. Just sellele valdkonnale on keskendunud kinnisvarafondid Equinix Inc.(EQIX), Digital Realty Trust Inc. (DLR) ja Singapuris asuv Keppel DC REIT (AJBU).

Lõppkasutajad

Lisaks tehnohiidudele keskenduvad mõned strateegid ettevõtetele, mil oleks võita just tehisintellekti kasutuselevõtust. Morgan Stanley hinnangul tõuseb selliste kasutuselevõtjate aktsiate väärtus sel aastal keskmiselt 27%, kuna sellest tulenev tootlikkuse kasv aitab tõsta nende äritulemusi. Üks enim kasu saavatest sektoritest on investeerimispanga hinnangul tööstussektor.

„Kui vaadata suurima turuväärtusega nimesid, siis on need sellised ettevõtted nagu Deere & Co. (DE), mis kasutavad põllumajandusseadmetest pärinevat teavet põllu majandamise optimeerimiseks,“ ütles Morgan Stanley globaalse uuringu direktor Katy Huberty. Ta tõstab esile ka ettevõtte Paccar Inc., mis projekteerib ja toodab suuri kaubaveoautosid.