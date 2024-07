Kuidas koostada edukat üürikuulutust? Eksperdi viis nõuannet

„Samuti tasub piltide tegemisel mõelda, kas üürikodu juures on midagi teistest eristuvat või unikaalset. Võib olla avaneb magamistoa aknast kaunis vaade vanalinnale või kaasneb üüripinnaga avar terrass ja aianurk, kus hubaseid suveõhtuid veeta? Sellisel juhul tuleks see ka pildile tabada,“ lisab Hallimäe.

Muidugi ei piisa ainult ühest fotost, et enda üüripinna vastu huvi tekitada. Üles tuleks laadida piisavalt pilte, et huvilised saaksid eluruumist hea ülevaate ning aimu, kas see võiks nende vajadustega sobida või mitte.

„Meie kogemus näitab, et kuulutuse esipilt võiks näidata suuremat osa elutoast, kuna seal veedavad inimesed üldjuhul kõige enam oma vaba aega. Kindlasti peaks avafoto olema tehtud korraliku valgusega ning värskelt, et kajastada elupinna reaalset olukorda,“ soovitab Hallimäe.

Avapilt peab silma paistma teiste üürikuulutuste seast ning tekitama piisavalt huvi, et inimene tahaks sellele vajutada. „Me näeme oma platvormil sageli, kuidas inimesed lisavad kuulutuse esifotoks pildi remonti vajava paneelmaja fassaadist või pisikesest tualettruumist, ehkki ülejäänud korter on tegelikult avara planeeringuga ja maitsekalt kujundatud,“ selgitab turvalise üürimise platvormi Rendin müügispetsialist Martti Hallimäe.

Kuigi ei ole mõtet üles pildistada päris igat pisidetaili ja nurgatagust, siis võiks fotosid kuulutuse juures olla pigem rohkem kui vähem. „Kui igast toast on vaid üks pilt, siis ei saa huviline eluruumist tervikpilti ja ta võib lihtsalt järgmise kuulutuse juurde liikuda. Samuti ei tasu korterit pildistamise ajaks üleliia kaunistada, kui korteri näitamisel võib üldpilt hoopis teine olla. See mõjub eksitavalt ning võib tekitada pettumust,“ selgitab Hallimäe.

Hallimäe sõnul on mõistlik piltidega liikuda sujuvalt ühest toast teiseni. „Näiteks kõigepealt pilt esikust, seejärel foto suunaga elutuppa ning järgmisena pildid elutoast erinevate nurkade alt. Soovitatav on jätta pildistamise ajaks ka uksed avatuks, et oleks arusaadav, kuidas toad üksteise suhtes paiknevad,“ soovitab Rendini müügispetsialist.

Oluline on jälgida ka seda, et kuulutuse pildid oleksid loogilises järjekorras ning ühe toa fotod kokku grupeeritud. Kui üks pilt on köögist, järgmine magamistoa kapist ja kolmas elutoa telerist, siis ei saa huviline lõpuks aru, millises toas üks või teine pilt tehtud on.

Enesestmõistetavalt peaksid pildid olema tehtud hiljuti ja jäädvustama pinna praegust seisukorda. „Vastasel juhul võivad huvilised saada suure pettumuse osaliseks, kui üüripinda külastades selgub, et korter näeb reaalsuses täiesti teistsugune välja ning pildil olnud tutikas mööbel on tegelikult näiteks rohkete kulumisjälgedega,“ selgitab Hallimäe.

Enne piltide tegemist tuleks kogu korter kindlasti ka ära koristada. „Näeme Rendinis sageli kuulutusi, kus pildistamise hetkel on näiteks panipaik täis taarakotte või elutoa põrand kaetud laste mänguasjadega. See võib aga huvilisele eemalepeletavalt mõjuda. Lisaks oleks hea pildistamise ajaks ära panna kõik isiklikud või üleliigsed asjad, mis hiljem üüripinnale ei jää,“ soovitab üüriekspert.

Koosta hea ja ülevaatlik kuulutuse tekst

„Üürikuulutuse kirjeldus ei pea olema nii pikk ja põhjalik, nagu üldiselt kinnisvara müügikuulutuse puhul tavaks on. Kõige parem on hoida tekst lühike ja konkreetne, vastasel juhul ei pruugi huviline seda lõpuni lugeda. Eelkõige on oluline, et tekstis oleks välja toodud kogu oluline info, mis mõjutab üürniku elukvaliteeti,“ annab üüriekspert nõu.

Hallimäe sõnul on kõige tähtsam teha kirjelduses selgeks üüripinnaga seotud kulud ja kohustused. „Kindlasti tuleks lahti kirjutada, kas lepingu sõlmimisel lisandub üürisummale ka näiteks tagatisraha, lepingutasu või maakleritasu. Lisaks võiks märkida, millised on parkimisvõimalused ning kas üüripinnale on lubatud lemmikloomad,“ kirjeldab ta.

Ta lisab, et välja tuleks tuua ka suviste ja talviste kommunaalkulude orienteeruv suurusjärk, et kandidaat saaks parema ülevaate enda väljaminekutest. „See aitab vältida olukorda, kus üürnik tuleb korterit vaatama ning saab alles kohapeal teada, et üüripind on koos kõrvalkuludega tema jaoks siiski liiga kallis,“ selgitab Hallimäe.

Väga oluline on ka üüripinna asukoht. „Mõtle, millisele sihtrühmale võiks sinu üüripind huvi pakkuda ja milliseid mugavusi nad oluliseks peavad. Tudengitele rõhuta näiteks lähedust ülikoolist ja ühistranspordivõimalusi, lastega peredele aga mänguväljakute ja parkide olemasolu. Lisaks võib üles loetleda ka lähedal asuvad kauplused ning spordi- ja meelelahutusvõimalused,“ soovitab ta.

Veel tuleks kirjeldusse märkida aeg, millal üüripind vabaneb. „Võib olla otsib üürnik sellist kodu, kuhu on võimalik kohe sisse kolida, kuid kinnisvaraomanik saaks vara üle anda alles mitme kuu pärast. Sellisel juhul ei raiska kumbki osapool enda aega ning üürnik saab järgmise kuulutuse ette võtta,“ ütleb Hallimäe.

Mida teha, kui üüripinnale ei teki huvilisi?