SEB: kodulaenuturul käib aina tihedam rebimine, laene tuuakse üle teistest pankadest

Kodulaenu refinantseerimistele on varasema aastaga võrreldes suurema hoo sisse lükanud kodulaenuturu tihenenud konkurentsisituatsioon. „Pangad pakuvad kodulaenudele aina atraktiivsemaid tingimusi ning see on mõjutanud kodulaenude üldist marginaalitaset klientidele positiivses suunas,“ selgitas SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.

Kodulaenuturul on trend pakkuda soodsamat intressimäära kõrgema energiaklassi varadele. „SEB pakub intressimäära 1,45% + euribor A- ja B-energiaklassi varadele, mille vastu on klientide huvi kasvanud,“ hindas Koplimäe. A- ja B-energiaklassi tagatiste osakaal moodustab SEB puhul juba enam kui neljandiku uutest kodulaenudest.

Keskmine laenusumma on kasvanud ligikaudu 9%

SEB prognoosib sel aastal euribori jäämist veidi üle 3%. Milliseks kujuneb majandusolude ja euribori muutuse tuules refinantseerimise turg tulevikus, sõltub sellest, milline saab olema kodulaenude intressitrend. „Kui keskmised marginaalid peaks turul veelgi langema, siis kindlasti refinantseerimise aktiivsus jätkub. Samuti mõjutab turgu see, kas täiendatakse seadust, et refinantseerimistoimingud muutuksid lihtsamaks ja tasud soodsamaks,“ hindas Koplimäe.

Uute kodulaenude lepingute arv kasvas SEB-s esimesel poolaastal võrreldes eelmise aastaga ligi 15%. Samas tehingute arv korteriomanditega langes turul esimesel poolaastal 12%, mis näitab, et kliendid ei pöördu panga poole üksnes uue kodu ostmise sooviga. Huvi tuntakse muuhulgas ka laenude üle toomise vastu teisest pangast. Keskmine laenusumma on selle aasta kuue kuuga kasvanud 125 000 euroni. 2023. aasta esimese poolaasta lõpuks oli see 115 000 eurot.

Refinantseerimine on sisuliselt uue laenu taotlemine

Teisest pangast laenu üle toomisel on sisuliselt tegemist uue laenu taotlemisega. „Refinantseerimiseks tuleb teha taotlus, esitada info tagatisvara kohta, tarvidusel ka hindamisakt ja sõlmida laenuleping ning vormistada tagatislepingud notari juures,“ selgitas Koplimäe.