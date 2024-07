Leedu konkurentsiamet trahvis Enefiti üle 80 000 euroga. „Võtame vastutuse“

„Uurimise käigus tuvastati, et ettevõtted olid kohustatud kavandatavast tehingust konkurentsinõukogu teavitama ja saama selleks loa või pöörduma koondumistoimingute tegemiseks ametiasutuse poole enne lõpliku otsuse tegemist,“ selgitas Leedu konkurentsiamet.

Eesti Energia sõnul konsulteerisid nad enne tehingut ka Leedu riikliku energiaregulatsiooni nõukoguga ja leppisid kokku, et kliendilepingute ülevõtmise leping sõlmitakse ühe päeva jooksul. „Kahjuks esitasime tehinguteatise Leedu konkurentsiametile liiga hilja, mistõttu algatas Leedu konkurentsiamet uurimise võimaliku konkurentsiseaduse rikkumise kohta,“ selgitas Eesti Energia.

Leedu konkurentsinõukogu esimees Jolanta Ivanauskienė märkis Leedu Delfile, et seaduses sätestatud eelnev koondumise kontrollimehhanism on mõeldud tagama, et ettevõtete ühinemine ei avaldaks negatiivset mõju konkurentsile ja turu struktuurile ega kahjustaks tarbijaid. Seetõttu peetakse tehingu tegemist ilma ametiasutust teavitamata ja luba saamata suureks rikkumiseks.