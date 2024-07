Eesti ettevõtjate suur plaan kodumaal: kaks ammoniaagitehast ja laevaprojekt. Sünnib Eesti konkurentsitult võimsaim energiatarbija

Endine Eesti Raudtee juht Erik Laidvee on tagasi suures mängus, tema käepigistus on tugev ning jutt kiire ja sorav. Jutuajamise alguses avaldab ta kohe, et me ei räägi ainult Paldiski tehasest, mida nad ise väikeseks juhtprojektiks peavad. Huvitav on see, et tegelikult sai nende jaoks kõik alguse roheammoniaaki tarbima hakkavast rongilaevast.