„Me ei prognoosinud nii suurt langust.“ Kodumaine kardinatootja peab veel inimesi koondama

Mullu üheksa miljonit eurot müügitulu teeninud, kuid kahjumisse jäänud kodumaine kardinatootja ja -müüja Sunorek andis veel aasta tagasi tööd 154 inimesele. Selle aasta teise kvartali lõpuks oli see arv langenud 124-le. „Inimesi oleme vähendanud, sest see langus on olnud nii suur, et meil lihtsalt ei ole neile tööd pakkuda,“ tõdeb ettevõtte tegevjuht ja üks omanikest Indrek Pals (54). Ta lisab, et ettevõte koondab lähiajal veel kümme inimest.