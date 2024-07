Tallinna börsilt lahkunud Clevon: kui investeeringut ei saa, siis terendab pankrot

Suures kahjumis robotkullereid arendava Clevon ASi üheks õlekõrreks on jäänud potentsiaalne investeering, mille osas sõlmiti tänavu märtsi alguses mittesiduv leping. Ettevõtte juhatus usub seniste tegevuste ja kõneluste põhjal, et investeeringu kaasamise tõenäosus on kõrge. Kui investeering saadakse, on Clevoni tegevuse jätkamine tagatud 2024. aastal, seisab aruandes.