VIDEO | Nooruk haakis end eluohtlikul moel rongi külge. Teguviis võib tuua kuni 1000-eurose trahvi

Kolmapäeval ummistati Elroni klienditeenindus üle teadetega, et Tallinnasse sõitva rongi sabasse on haakinud end noorukid, kes rongiga selleks mitte ettenähtud kohas kaasa sõidavad. Teguviis, mis võib halvimal juhul lõppeda surmaga, on karmilt karistatav.