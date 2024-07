Saaremaa ettevõtjatele jõudis selle suvega lagi kätte. Riik kaalub juba reisijapileti kaotamist parvlaevadel

„Kui ma vaatan külastatavust perioodil 1. juuni kuni tänane päev (22.07 – toim), siis on külastajate arv eelmise aastaga võrreldes langenud 26,5 protsenti. Ma ise tunnen ka, et linn on tühi,“ räägib üks anonüümseks jääda soovinud Kuressaare restoranipidaja. Kuigi tema ettevõtte käive kuni 2023. aastani valdavalt kasvas – üksnes koroonapandeemia andis 2020. aastal kerge tagasilöögi –, siis suure tõenäosusega see aasta ta enam nii heal kasvulainel ei kulge, kui 2022. ja 2023. aastal.

„Kui ma vaatan keskmise arve tõusu, siis kuigi väidetakse, et restoranid on Saaremaal väga kalliks läinud, on see eelmise aastaga võrreldes tõusnud 9,6%,“ lisab ta. Seejuures rõhutab restoranipidaja, et hindasid tõstis ta ise alles selle aasta teises kvartalis, kuigi 22%-line käibemaksumäär hakkas kehtima juba aasta algusest. Seetõttu oli selle aasta esimene kvartal üks läbi aegade kehvemaid perioode. „Kui võtta samaväärsed kohvikud mujal Eestis, näiteks suurlinnades, Haapsalus või Viljandis ja samaväärne toit, siis ma ei ole leidnud kuskil, et meil oleks asjad kallimad, pigem oleme soodsamad,“ nendib ta.