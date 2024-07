Rootslased on olümpiaküla voodites pettunud. Nad läksid Ikeasse uusi madratseid ostma

„Madrats on liiga kõva. See on täiesti uus ja selle pehmenemine võtab aega, kuid me vajame kvaliteetset und kohe,“ kirjeldas kohalikule ajakirjandusele olukorda käsipallur Jamina Roberts.

Pariisi olümpiaküla voodid on samad, mis möödunud korral Tokyos. Siis oli suureks kõneaineks, et papist ehitatud voodid on haprad. See igatahes Robertsile muret ei valmista. „See ei ole probleem, et need voodid on papist. Need on täiesti korralikud,“ sõnas ta.