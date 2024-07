ÜLEVAADE | Kiirlaenukontorid näitavad tugevaid tulemusi. Nõudlus on tuntavalt kasvanud

Kiirlaenud ja nn SMS-laenud said eestlaste hulgas eriti populaarseks 2008.–2009. aasta majanduskriisi ajal. Neid reklaamiti kui kiiret võimalust laenu saada, ilma suurema bürokraatiata, ja paljud langesidki reklaami ohvriks. Sageli oli intress aga röögatult kõrge – isegi sadu kordi suurem kui pangas – ja riik seda valdkonda veel ei reguleerinud. 2014. aastal hindasid pangad, et kiirlaenu on võtnud 180 000 inimest ja neist kolmandik jäi laenu tasumisega hätta.