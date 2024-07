EVEA: kasumimaks halvendab ettevõtete konkurentsivõimet ning vähendab investeeringuid

Pidurdub töökohtade loomine

Nakurt-Murumaa peab oluliseks juhtida tähelepanu ka tarbijate ostujõule, mis on juba täna äärmiselt madal. 2+2+2% pluss erinevate aktsiisitõusudega kukub tõenäoliselt see veelgi. “Tarbijatel ei jagu raha kaupade ja teenuste ostmiseks senises mahus ja Eesti ettevõtted selle läbi kannatavad,“ tõdes ta. "

EVEA president lisab, et maksutõus loob turul ka uue palgasurve. “Meie madala tootlikkuse juures ei ole see aga ettevõtetele jõukohane. See tähendab, et uute töökohtade loomine pidurdub.“