Omniva värbas finantsjuhi, kes lahkus Boltist pärast viit kuud

Enne Omnivaga liitumist töötas Kukin finantsjuhtimise asepresidendina (VP of Finance) Boltis, kus tema karjäär kestis 2023. aasta septembrist tänavuse aasta jaanuarini. Seejuures ei jaganud Bolt ega Kukin kiiresti lõppenud töölepingu osas ka selgitusi. „See on minu ja ettevõtte vaheline asi,“ ütles Kukin tänavuse aasta alguses Geeniusele .

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi hinnangul liitub riigifirmaga siiski väga tugeva finantstaustaga juht, kelle pikaajaline kogemus rahvusvahelistest ettevõtetest toetab Omniva äristrateegiat ja visiooni. „Signe kompetents Boltist ja suurtest börsiettevõtetest toob Omnivasse vajalikud oskused, mida vajame praeguses arenguetapis. Rõõm, et sellise kogemuste pagasiga inimene ühineb ettevõttega.“

Eesti riikliku postifirma teatel liitub uus finantsjuht eesmärgiga pakkuda Omnivale laiapõhjalist ja parimatele praktikatele tuginevat finantstuge. „Omniva on viimasel ajal kiiresti kasvanud, keskendudes efektiivsuse suurendamisele, rahvusvaheliste mahtude kasvatamisele ja kasumlikkuse parandamisele. Usun, et minu kogemused ja oskused finantsvaldkonnas võimaldavad mul oluliselt panustada Omniva pikaajalise ja kasumliku kasvu saavutamisse. Olen kindel, et suudan toetada ettevõtet strateegiliste eesmärkide saavutamisel ja aidata kaasa finantstulemuste järjepidevale paranemisele,“ sõnas Kukin ise pressiteate vahendusel.