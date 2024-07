Tallinna vee tippjuht: peame leppima, et suure vihmaga on vesi tänavatel

Viimased aastad näitavad kindlalt, et kliimamuutused on jõudnud Eestisse. Suvel avaldub see kõige selgemalt, tuues kaasa tugevaid vihmasadusid, mida olime seni harjunud nägema soojema kliimaga riikides, aga ka pikki põuaperioode. Eesti linnadesse ehitatud sademeveelahendused pole sellisteks vihmavalinguteks planeeritud, seega on paratamatu, et tugevate sadude ajal tekivad tänavatele üleujutused.

Aus hinnang on, et kiireid lahendusi sademevee ärajuhtimiseks kahjuks ei ole. Kliima muutub ja tuleb leppida, et suure vihmaga on vesi tänavatel. Linnaplaneerijad koostöös vee-ettevõtetega töötavad aga pikkade plaanidega, et rajada linna arendades ka üleujutuste vältimiseks paremaid lahendusi.

Eestis põhiliselt kasutatav sademevee juhtimise süsteem on torukeskne – sademevesi kogutakse restkaevude kaudu torudesse ning juhitakse merre või mõnda muusse veekogusse. Seoses kliimamuutustega on vihmad muutunud kohakesksemaks ja intensiivseks, mistõttu tekib olukordi, kus kiirelt maha sadanud sademevesi ei mahu korraga maa-alusesse torru ära. Kõige lihtsam oleks lahendus, kus torud asendatakse suurematega, mille kaudu saab korraga ära juhtida rohkem vett, kuid tuleb arvestada, et maa-alusesse tänavaruumi peavad ära mahtuma ka teised kommunikatsioonid, mille kaudu tagatakse veevarustus, kanalisatsioon, gaas, kaugküte, jahutus ja elekter. Lisaks võtab maa-alust ruumi haljastus, st puude juured. See tähendab, et paljude Eesti linnatänavate all pole hiiglaslike sademevee torude või kollektorite rajamiseks piisavalt ruumi. Lisaks ruumipuudusele oleks juba olemasoleva torustiku asendamine suurema läbimõõduga torudega kõige kallim lahendus, seega tuleks leida paremaid alternatiive.