REPORTAAŽ | Eesti suvepealinna külastus eeldab paksu rahakotti. Kohalik: siin läheb iga aasta kallimaks

Saabume suvepealinna südasuvisel teisipäeval. Tõeline eestlane teab, et see pole ju suvi, kui vähemalt korra Pärnus ei käi. Parasjagu on selle aastaaja üks kuumemaid päevi. Auto termomeeter näitab 28 kraadi. Linnaserval sirutan käe autoaknast välja ja tõden, et ilm on külastuseks ideaalne. Õhk on lämbe ja leitsakune.