Ahjutoetus tuleb taas. Majaomanikele jagatakse välja ligi 16 miljonit eurot

EISA sõnul on toetuse eesmärk parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti. Samuti tuletab ühendasutus meelde, et enne taotluse rahuldamise otsust ei tohi töödega alustada ega tasuda ettemaksu.

Toetuse mõistes on väikeelamuna käsitletavad hooned, mille peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris on määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu. Samuti on toetuse mõistes väikeelamuna käsitletavad ridaelamu sektsioon, kahe korteriga elamu sektsioon või kaksikelamu sektsioon, kui nendel on autonoomne küttesüsteem.