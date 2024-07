Riho Terras liitus Eesti kaitsetööstusettevõtte nõukoguga

„Riho Terras on töötanud kaitsevaldkonnas kõige kõrgemal tasemel ning näinud lähedalt, kuidas liitlasriikide valitsused otsuseid teevad. Aktiivselt rahvusvahelisel turul kasvava kaitsetööstusettevõttena on need teadmised ja kogemused, mis toetavad meie ambitsioone ning aitavad meie tehnoloogial jõuda sinna, kus on sellest kõige rohkem kasu,“ sõnas SensusQ kaasasutaja ja tegevjuht Marko Kaseleht.

Riho Terras oli aastatel 2008-2010 Kaitseministeeriumi kantsler, aastatel 2011-2018 Kaitseväe juhataja ning ta on valitud mitmel korral Euroopa Parlamendi liikmeks. Oma karjääri jooksul on ta teeninud ka Kaitseliidu peastaabi ülemana, Eesti kaitseatašeena Saksamaal ja Poolas, Kaitsejõudude peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülemana ning Kaitseväe peastaabi ülemana.

„Kaitsevaldkonna arenguks on tarvis tasakaalustatud investeeringuid – oma koht on moonal ja tehnikal, kuid mida keerulisemaks muutuvad olukorrad, seda kriitilisemaks muutub ka kõik digitaalne. SensusQ tehisintellektil põhinev süsteem aitab sünteesida mitmetest allikatest pärit info terviklikuks teabeks ning sellised lahendused on täna muutumas olulisemaks kui iial varem,“ sõnas Riho Terras. „Mul on hea meel, et saan oma teadmiste ja oskustega Eesti kaitsetööstuse järgmisesse triumfi panustada.“