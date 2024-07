Elisa IT-juht: juunioril on praegu IT-turul keeruline

IT-tööturul annab hetkel selgelt tooni mõningane ebakindlus ja seda eriti idu- ja kasvuettevõtete seas. Paljud väiksemad tegijad on aktiivset kasvu veidi aeglustanud ning üsna mitmed nooremad tehnoloogiafirmad on andnud teada ka koondamistest. See on kaasa toonud olukorra, kus tööturul on tavapärasest rohkem liikvel ka kogenud spetsialiste, tänu millele on varemgi noorte jaoks keeruliseks väljakutseks kujunenud esimese võimaluse leidmine muutunud veelgi raskemaks.

Kui veel mõne aasta eest võis ilma mingi töökogemuseta inimene piisava entusiasmi, õige suhtumise ja reaalse pingutuse toel pärast mõnda aega üritamist sobiva väljakutse leida, siis täna on asjad keerulisemad. Kindlasti pole sulgunud kõik uksed – noori võetakse järelkasvu koolitamiseks pardale ikka – kuid võimaluste hulk on kindlasti vähenenud. Kuna tööturg on aktiivsem, saavad tööandjad ka rohkem valida ning enamasti eelistatakse kandidaate, kel juba selge kogemus olemas.

Lootusetut olukorda pole

Kuigi olukord on keeruline, siis ei tähenda see, et asjad oleks nooremate jaoks lootusetud. Küll aga on täna esimest töökohta otsides oluline oma ootused realistlikuna hoida ja mõista, et sageli võib ühele ametikohale kandideerida sadu inimesi. Selleks, et soovitud võimalus saada, tuleb päriselt suuta välja paista ja seda enam lihtsalt ilusat CV-d saates ei tee. Oluline on värbajatele millegagi silma hakata, olgu selleks hobiprojektid, head praktikakogemused või hoopis midagi muud.

Ning kindlasti on praktikavõimalused tervikuna midagi sellist, mida ei tasu maha magada. Kuigi ka praktikakohti on siin-seal jäänud vähemaks, on need jätkuvalt üheks parimaks viisiks jala ukse vahele saamiseks. On muidugi ettevõtteid, kus praktikante võetakse pardale vaid musta töö tegemiseks, kuid õnneks leidub senini asjalikke firmasid, kelle ambitsiooniks on praktika käigus inimestele kasulikke kogemusi pakkuda ning kui kõik klapib, siis nad ka pärast praktikaperioodi tööle võtta.

Tasub kaaluda alternatiive