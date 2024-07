HEA TEADA | Kuidas üleujutuse tõttu kahjustatud autot ära tunda ja kas selline auto on väärt ostmist?

Autoandmetega tegeleva ettevõtte carVerticali kasutatud autode turu eksperdi Matas Buzelise sõnul võib mõnikord olla keeruline tuvastada üleujutuses kannatanud sõidukit ja mõned probleemid võivad ilmneda alles pika aja möödudes.

Müüjad kipuvad üleujutusest tulenevaid kahjustusi varjama

Paljud üleujutuse tõttu kahjustatud autod jõuavad Euroopasse Ameerika Ühendriikidest. Kuid ka sellised riigid nagu Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Belgia, mis tarnivad kasutatud autosid Ida-Euroopasse, kannatavad üleujutuste käes.

„Vesi võib kahjustada auto elektrisüsteemi, mootorit ja erinevaid mehaanilisi osi. Kuigi müüjad võivad üleujutuse tõttu kahjustatud autot küll kuivatada ja parandada, võivad üleujutuse tagajärjed ilmneda alles 6 kuud pärast auto ostmist,“ ütleb Buzelis.

Kuna huvi üleujutuse tõttu kahjustatud sõidukite vastu on pigem väike, püüavad ebaausad müüjad seda asjaolu sageli varjata. Sellist autot võib olla raske müüa või see nõuab märkimisväärset hinnaalandust, mis müüjatele loomulikult ei meeldi. Millised märgid aga viitavad sellele, et auto on saanud kannatada?

Halb lõhn salongis - mida see tähendab?

Kui auto on olnud pikalt vees, on peaaegu võimatu seda nii põhjalikult puhastada, et vesi oleks salongi igast nurgast eemaldatud. Salongis olev hallituse lõhn on esimene märk sellest, et sõiduk on üleujutatud.

Buzelis soovitab auto kontrollimisel lülitada sisse kliimaseade - halb lõhn viitab sellele, et kliimaseadme sees on niiskust, baktereid ja hallitust. Petturlikud müüjad kasutavad salongis erinevaid õhuvärskendajaid, et ostjaid petta ja ebameeldivaid lõhnu varjata.

Märgid niiskusest: esituledest pagasiruumini

Isegi kui müüjad püüavad autot hoolikalt kuivatada, võivad mitmed kohad siiski üleujutusest tingitud kahjustustele viidata. Seestpoolt udused esi- ja tagatuled võivad olla üheks märgiks, et sõiduk on saanud kannatada. Samuti tasub põhjalikult uurida pagasiruumi ja kontrollida varurehvi piirkonda, sest ka seal leidub sageli niiskusjälgi.