Mida tegid need, kel sai kõrini kehvadest pensionifondidest?

Vanad aktiivselt juhitud pensionifondid on tekitanud paljudes pettumust. See on mõistetav, sest need on järjepidevalt paistnud maailmas silma kahe asjaga: keskmisest kehvem tootlus ja keskmisest kõrgemad tasud. Veel kümme aastat tagasi ei olnud Eesti inimestel võimalik pensionifondide kaudu investeerida madala tasuga indeksfondi, mis koosneb tuhandetest maailma majandust vedavate ettevõtete aktsiatest.

Kaheksa aastat tagasi sai hulgal ärksatel Eesti inimestel kõrini kehvade tulemuste eest kõrge tasu maksmisest ning nad otsustasid ise teha endale parema pensionifondi. Nii sündis Tuleva. Asutajate hulgas olid näiteks Tõnu Pekk, Annika Uudelepp, Kristo Käärmann, Taavet Hinrikus, Jaak Roosaare, Kristel Kruustük ja veel 17 ettevõtlikku inimest.

Pangad ei võtnud vedu

Esiteks käivitasid nad madala tasuga teise ja kolmanda samba indeksfondid. On ju siililegi selge, et iga tasudeks makstud euro läheb maha kasvama pandud raha tootlusest.

Tuleva ühe asutaja ja fondijuhi Tõnu Pekki sõnul käidi alguses ka pankade jutul ideega luua madalama tasuga pensionifondid, kes aga väitsid, et see pole võimalik. „Meie näitasime, et saame. Tuleb lihtsalt raha kulutada ainult neile tegevustele, mis kogujatele väärtust loovad, mitte inimeste tarbetule fondist-fondi jooksutamisele. Pangad kulutavad aastas miljoneid eurosid, et nende ärimaht püsiks paigal,“ ütleb Pekk.

Nüüd on pilt parem, sest koguja saab valida ka pankade indeksfondide vahel. Ettevõtja ja investor Taavi Kotka on öelnud: „Tuleva ühistu muutis tervet ühiskonda. Võitsid ka need, kes olid teistes fondides, sest tasud tulid alla“.

Nii on ärksate inimeste eestvedamisel raputatud kogu pensionimaastikku. „Kaheksa aastat turul olnud pensioniindeksfondid on korraldanud revolutsiooni, mis peaks julgustama iga pensionikogujat sissemaksetest loobumise asemel hoopis neid suurendama. Oma saatus vanaduses on nüüd päriselt võimalik enda kätte võtta,“ kirjutas Äripäev1 hiljutises juhtkirjas.

Kogujate hääl laua taha