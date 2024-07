Parempoolsed: valitsuse poliitika muudab Eesti piirkonna kalleimaks riigiks

Oma ametisse astumise kõnes kinnitas valitsusjuht Kristen Michal, et kõige olulisem on anda ettevõtetele tagasi kindlustunne, aidata seeläbi parandada meie firmade konkurentsivõimet. „Valitsuse esimesi otsuseid vaadates ilmneb aga, et tegelik suund on täpselt vastupidine,“ ütles Kons.

Praeguse plaani järgi tõusevad maksud aastatel 2025 ja 2026. Järgmiste riigikogu valimiste eel, 2027. aastal, tuleb praeguse valitsusliidu nägemuse järgi uus debatt – milliseid makse ja kui palju on veel vaja tõsta. „Millisest kindlustundest me siis räägime? Täna teavad kõik ettevõtjad, et järgmisel kolmel aastal on oodata ainult maksukeskkonna halvenemist,“ selgitas Kons. Selline määramatus ja kindlustunde puudumine peletab tema sõnul investeeringuid, teeb kõiki Eesti inimesi vaesemaks.

Eestis on naaberriikidest juba praegu suur osa asjadest kallimad

Eesti majanduse konkurentsivõime on uue valitsuse esimeste otsuste järel selgesti kannatada saanud. „Me oleme kiiresti muutumas selle piirkonna kõige kallimaks riigiks,“ hoiatas Kons. Ta tõi esile, et Eesti maksukulu ettevõtetele on kiiresti tõusmas, Eesti energiahinnad on niigi naaberriikidega võrreldes kõrgemad. Investeeringuteks vajaliku kapitali hind ehk laenuintressid on meil kõrgemad kui paljude konkurentide juures, samuti on kõrgemad hulga tööstustoorainete Eestisse toomise kulud. Valitsus kavatseb ka kütuseaktsiisi tõsta seni plaanitust kiiremini, mis tõstab ettevõtete kulusid transpordile ja logistikale.

„Millisest konkurentsivõimega tegelemisest me siin räägime? Kristen Michali kolme sotsi valitsus sillutab hoopis teed kadunud kümnendile, kus Eestis kaob perspektiiv ettevõtlusega tegelemiseks, jõukuse loomiseks,“ tõdes ta.