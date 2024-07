„Kolmas jäätis jäetakse lapsele ostmata, ostetakse kaks.“ Majanduslangus on jõudnud ka Eesti suurimasse teemaparki

„Külastajate arvud on küll natukene langenud, aga mitte märkimisväärselt. Väike langus oli juunikuus, aga mitte nii suur, et peaks muret tundma,“ sõnas Lottemaa tegevjuht Margit Toodu täna hommikul Äripäeva raadios. Küll aga tõdes ta, et kindlasti on märgata muutust külaliste käitumises. „Muutust on kindlasti näha kohapeal tarbimises ja lisateenuste tarbimises. Eks majandussurutis ole jõudnud ka meie külastajate sekka,“ rääkis Toodu.