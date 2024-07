Selgus kaskokindlustuse keskmine kahjusumma. Palju läheb aga autopõlengu kahju kindlustusele maksma?

EKsL-i kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul juhtuvad pooled vabatahtliku sõidukikindlustuse juhtumid liiklusõnnetuse tagajärjel. „Sagedasemad põhjused on kokkupõrge teise sõidukiga ja teelt või sõidurajalt väljasõit. Üle kolmandiku kõigist kaskojuhtumitest on aga klaasikahjud,“ ütles Reimets ning lisas, et kaskokindlustus hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja sõidukikahjud, aga kannatanu kahjud katab liikluskindlustus.

Mullu oli kaskokindlustuse keskmine kahjusumma 1500 eurot, kuid suurimad hüvitised ulatusid üle saja tuhande euro. Suuremate kahjudega olid sõidukite põlengud, kokkupõrked ja loodusjõududest tingitud juhtumid, näiteks tormi tagajärjel. Kaskokindlustusega hüvitati 62 sõiduki tulekahju, mille keskmine kahju oli 16 000 eurot.

Iga aastaga muutuvad autode põlengud kindlustusele kulukamaks

Seesam kindlustuse kahjukäsitlusosakonna juhi Rasmus Parve sõnul on autode tulekahjud muutunud igal aastal kulukamaks. „Möödunud aastal me hüvitasime ligi kümnel korral sõidukite põlengust tekkinud kahju, mis kogusummas ületas 200 000 euro piiri. Tulekahju võib tekkida näiteks vigastatud juhtmestikust või nende ühenduskohtadest. Samas elektriautode puhul on peamiseks tulekahju tekkepõhjuseks aku süttimine, elektrolüüdi lekkimine või auto ohutussüsteemide rikkumine. Kuigi neil on kaitsemehhanismid, siis rikke korral on siiski õnnetuse risk suur,“ selgitas ta.

Parve soovitas elektriautode omanikel teha hooldused ja remonditööd ettevõtetes, mille töötajad on läbinud erialased koolitused ning on olemas ligipääs sõiduki margipõhiselt vajalikule infole. „Samuti on oluline, et firmal oleks spetsiifilised eritööriistad. Erilist tähelepanu tasuks pöörata kasutatud elektriauto ostmisel järelturult. Sõidukitel, mille akupank asub põhja all, võib see olla vigastatud ja tootja remondijuhiste järgi vajab kindlasti vahetust,“ lisas Parve.