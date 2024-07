See on aga kõigest jäämäe tipp. Märksa stabiilsem preemia laekub meie olümpiasangaritele igal aastal Kultuurkapitalilt (Kulka). Nimelt maksab Kulka kõigile Eesti olümpiavõitjatele igal aastal tunnustuspreemiat. Tänavu oli summaks 5400 eurot. Seejuures makstakse toetust kõigile, kel OM-kuld ette on näidata. Raha eraldatakse nii Tokyol naiskonnaga epees kuldmedali võitnud vehklejatel kui ka 1980. aasta suveolümpiamängudel Nõukogude Liidu eest kuldmedali teeninud Ivar Stulkolkinile.