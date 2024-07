Firma MyDello asutaja: Eesti ettevõtjatel on viimane aeg hakata end jõuludeks ette valmistama

„Järsk hinnatõus, suurenenud nõudlus konteinervedude järele ja kriisid Punase mere ning Suessi kanali piirkonnas on muutnud Aasiast kaupade Euroopasse saatmise keerulisemaks, aeglasemaks ja kulukamaks. Selleks, et tooted jõuludeks kohale jõuaksid, tuleb tegutseda juba täna, või riskida sellega, et novembriks-detsembriks lettidele mõeldud tooted seilavad jätkuvalt konteinerites, või on kiirema tarne saamiseks tulnud ohverdada kogu oma kasumimarginaal,“ sõnas logistikat digitaliseeriva Eesti idufirma MyDello kaasasutaja Magnus Lepasalu.

„Ajalugu näitab, et kui sügise alguses ja keskel on kaubamahud peamiselt soodsamad mere- ja raudteetranspordis, siis jõulude lähenedes kasvab lennu- ja kullersaadetiste osakaal märkimisväärselt. Kaup on vaja kiiremini kohale toimetada, mis suurendab transpordikulusid. Varajane planeerimine ja tellimine aitab vältida kiirustatuid tellimusi ja sellega kaasnevaid lisakulusid,“ lisas ta.

Meretranspordi heitlikkus ja pikad ooteajad

30% ülemaailmsest konteinerkaubandusest läbib Suessi kanalit ja see tähendab, et tarneahelad on Punase mere kriisi tõttu häiritud. Kuna aga suur osa kaubast tuleb just Aasia poolt, siis tähendab see pikki ooteaegu ja marsruudi muutmist. Lisaks on 2023. aasta juunist piiratud Panama kanali läbivate laevade arvu ja suurust, kuna veetase on väga madal.

Lepasalu sõnul tähendab see, et kui varem võis jõulukaupa hakata tellima sügise hakul, siis tänavu tuleks tellimused sisse panna kohe. Vastasel juhul ei pruugi kaup lihtsalt kuluefektiivsetel viisidel kohale jõuda.

„Laevade ümbersuunamine ümber Aafrika Hea Lootuse neeme tähendab ligikaudu 30% pikemat transiidiaega ja seetõttu on meretranspordi aeg eriti heitlik ja kõik transpordiajad oodatust pikemad. Kui on soov kasutada meretransporti, tuleb tellimused esitada suve lõpuks, kuna tarneaeg võib olla kolm kuni neli kuud,“ selgitas ta.

Raudtee tähtsus