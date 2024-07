Varem bitcoin’i maha teinud Trump on nüüdses kampaanias krüptotööstuse sõber

Konverentsil ütles Trump, et esimesel päeval presidendina vallandab ta väärtpaberi ja börsikomisjoni (SEC) juhi Gary Gensleri. Publiku poolt sai see suure aplausi.

Tegu on risti vastupidiste seisukohtadega tema esimesele ametiajale. Toona ütles ta, et bitcoin’i väärtus põhineb puhtal õhul ning selle väärtus on ülivolatiilne. „Meil on USAs ainult üks tõeline valuuta ja see on tugevam kui kunagi varem,“ kirjutas Trump 2019. aastal Twitteris. „Seda nimetatakse Ameerika Ühendriikide dollariks!“