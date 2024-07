Kui suure summa raha kaotab ohver tavaliselt pettuse tagajärjel? Vastus on ehmatav

Näeme selgelt, et riigiti on ohvrite profiilides erinevused. Kuigi on arvamus, et küberkelmide lõksu kipuvad langema pigem võõrkeelsed kodanikud, on reaalsus vastupidine. Enamus ohvrid on oma riigi emakeelt rääkivad kodanikud ning need, kes on võimelised rääkima suhtlustasandil vene keelt.