ÜLEVAADE | Põlu all olnud spordifirmade aktsiad loodavad olümpialt turbot juurde saada

Nii on enam kui kaks nädalat kestev spordipidu paljude spordifirmade jaoks aasta tipphetk, millelt loodetakse äriliselt kasu lõigata. Seda enam, et potentsiaalne auditoorium on meeletu: näiteks vaatas eelmist suveolümpiat Tokyos kokku umbes kolm miljardit inimest. Iseasi, kui paljud vaatasid seda juhuslikult üksikuid hetki ning kui paljud olid kirglikult teleka ette naelutatud, vaadates kõike: alates kärestikuslaalomist kuni sportronimiseni välja.

Isegi kui olümpiavaimustus päevapealt müüki dramaatiliselt ei paisuta, siis firmad loodavad, et olümpia võiks inspireerida inimesi rohkem sportima ning kui nad kord juba poodi sattusid, siis loota, et firma brändi kandvate sportlaste edu aitab nügida riiulist just nende firma tooteid valima.

Kui sõnades on mitmed spordifirmad olümpia osas lootusrikkad, siis müügiprognoosides olümpia efekti just liialt täheldada pole. Kesine seis peegeldub ka börsil toimuvas: viimased kolm aastat on spordifirmade aktsiate jaoks olnud erakordselt nigelad. Üheks erandiks on seni vähetuntud Šveitsi jalatsitootja, mis tahab näidata, et kuulub tänu tipptehnoloogiale nüüdsest kõrgliigasse. Samal ajal on Pariisi olümpia Prantsuse koondist riietava ikoonilise brändi jaoks tõehetk: kas tänu olümpiale õnnestub taas jalad alla saada või liigutakse ikkagi edasi pankrotikursil.

Järgnevalt loetletud üksteist spordifirmat, mille aktsia käekäiku võib olümpia ühel või teisel määral mõjutada.

