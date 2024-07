VIDEO | Majandusminister Keldo sõnul saavad Eesti elanikud hästi hakkama: neil on rekordiliselt palju säästetud raha

Värske majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo proovib majanduse seisus näha helgemaid külgi. Ta tõi välja, kuidas olenemata aastatepikkusest kriisist, on inimestel rekordarv sääste, inimesed soetavad endale üha rohkem oma kodusid ning ka tänavune reisistatistika püsib tipus.

Kõige selle suursuguse hea tooni taustaks küsis ajakirjanik, kas siis majanduskriis üldse eksisteerib või on see ülepaisutatud paanika. „Eks taustandmeteks ja aluseks tulebki võtta see olukord, mis on juba mõni aasta kestnud. Meil on Euroopas täiemahuline sõda kestmas ning see on mõjutanud energiahindasid, tarbijate ja ettevõtjate kindlustunnet. Küll aga mida ma tõin eraldi välja, siis on positiivne, et põhja pealt näeb kasvumärke,“ sõnas minister Keldo.

Tulekul on aga uued maksutõusud, mis Keldo sõnul on meie kõigi ühine kohustus. „Meil on vaja juurde laskemoona, panustada siseturvalisusesse. Ja uue valitsuse eesmärgiks ongi see, et me kindlustame enda julgeoleku ja anname inimestele kindlustunde," rääkis minister. „Kui me jätaks näiteks eakad või ettevõtjad välja, siis see tähendaks, et teised ühiskonna osad peaksid senisest rohkem panustama."

Kas Eesti on kolme aasta pärast siis parem koht, kus elada? Vaata videost, mida minister vastas.

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp majandusest ülevaadet tehes kõige maalilisemat pilti ei maalinud. Ta küll sõnas, et Eesti ettevõtted on oludega kohanemas, kuid uued maksutõusud majandust mõistagi kasvama ei pane. „Jätkuvalt on suured probleemid konkurentsivõimega, keskkonna stabiilsusega ning pead tõstab ka vähene innovatsioon, mille mõju majandusele on pikaajaline,“ tõdes Raudsepp.