Ligi kaks kolmandikku ettevõtjatest toetab rohereformi läbiviimist

Riigilt oodatakse toetust

„Tõenäoliselt on üheks selle erinevuse põhjuseks asjaolu, et paljudel ettevõtjatel on oma äritegevuses otsene kokkupuude kestlikkuse teemadega ning nii klientide kui toodete või teenuste lõpptarbijate poolt on ettevõtetele pandud ootus nn „roheliste“ teemadega tegeleda,“ kommenteeris Loorits. „Sealjuures on toetus kõrgem just suuremate ettevõtete puhul – 201-500 töötajaga ettevõtete juhtidest on toetaval seisukohal kolmveerand ja enam kui 500 töötajaga ettevõtetest 61%, samas 50-100 töötajaga firmade juhtide puhul on toetuse määr 54%.“