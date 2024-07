Euroala majandus tõusis teises kvartalis enam kui oodati

Euroala sisemajanduse kogutoodang kasvas eelmise kvartali kolme kuuga võrreldes 0,3%. Samas arvasid mitmed majandusteadlased, et eeldatud kasv saab olema 0,2%. Sisemajanduse koguprodukt jäi aga 0,3% juurde, mis on püsinud tänavu muutumatuna.

Euroala jõudis aga 2023. aasta teises pooles tehinilisse majanduslangusesse, kuna SKT kahanes aasta kolmandas ja neljandas kvartalis. „Pärast 2023. aasta stagnatsiooni on näha, et majandus on hakanud ettevaatlikult taastuma,“ tõdes Colijn, öeldes, et majandus on hetkel paremas olukorras kui aasta enne.