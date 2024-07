Raul Eamets: inimestel raha on, aga ostusoove lükatakse edasi

Kui riideid ja ka jalatseid võib lugeda nö igapäevakaupadeks, sest kõik, mis liigub, see ka kulub, siis kodumasinate ja ehituskaupade müügimahtude vähenemine viitab pigem sellele, et suurem osa majapidamisi on hetkel võtnud tuleviku suhtes äraootava seisukoha. Oodatakse, mis hakkab majanduses juhtuma sügisel, loodetakse positiivset uudiste voogu. Teine põhjus on tõenäoliselt ka säästmine puhkuseperioodiks. Tööturu seis on jätkuvalt hea ja aasta algusega võrreldes on inimeste hoiused kasvanud ligi 700 miljoni euro võrra. Seega raha nagu on, aga kulutatakse seda vähem. Just kodumasinate ja ehituskaupade müügi vähenemine viitab sellele, et kallimate kestvuskaupade ost on pandud ootele ja ilmselt on edasi lükatud mitte nii hädavajalikud remonditegevused.