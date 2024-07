„Nii kehva aastat ei ole meil olnud.“ Veofirmade üha suurem tööjõumure sunnib kasutama naaberriikidega seotud skeeme

Eesti veofirmad pole juba mõnda aega salanud, et maanteetranspordis on keeruline aeg. Mullu sügisel tunnistasid suuremad siinsed tegijad autotranspordifirmade järjekordse aastaedetabeli kokku pannud Äripäevale, et pigem aitavad neil hinge sees hoida ja töötajatele palka maksta kõrvalärid. Jutt käis 2022. aasta majandustulemustest. Tööjõu probleem on muutunud üha teravamaks, iseäranis võõrtööjõu palkamise valdkonnas, milles üha suuremas tööjõupuuduses vaevlev sektor näeb ainsat väljapääsu. Kohalike piirangute tõttu on hakatud samu juhte rentima Läti, Leedu või Poola firmade kaudu.