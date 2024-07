Aktiivse üüriinvestori Siim Semiskari ja kinnisvaraanalüütik Risto Vähi sõnul on praegune üüriturg võrdlemisi stabiilne. „Samas seisus, nagu ta on olnud juba pikemat aega,“ lisab Vähi.

Ometi kui heita pilk mõnele strateegilisele rajoonile, nagu Mustamäe, võime kinnisvaraportaali KV hinnastatistikast näha, et alates veebruarist on üürikorteri keskmine ruutmeetrihind järk-järgult tõusnud. See on nüüd 2022. aasta septembri tasemel, ulatudes 14,3 euroni.