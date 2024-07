Hepsor jäi ka teises kvartalis kahjumisse. Manufaktuuri kvartalis on esimesed korterid üle antud

Kui teises kvartalis anti üle 34 korterit, siis poolaasta peale on üle antud 46 korterit. Valdav osa neist anti üle Ojakalda arenduses, mis valmis esimeses kvartalis. Ojakalda arenduses on seni müüdud 37% korteritest ehk 64 korterit on müümata. Parem seis on kolmandas kvartalis valmiva esimese Manufaktuuri arenduse majaga, kus müüdud on 86 korterit ehk 57% korteritest. Valmis ehitistest on Riias Strēlnieku 4b arenduses müümata veel 6 korterit (11%) ning Lilleküla Kodude arenduses 13 korterit ehk täpselt pooled.

Jätkuvalt otsib Hepsor üürnike Pärnu mnt 113 hoonesse, kus on juuli lõpu seisuga 37% hoonest üürilepingutega kaetud. Ettevõte prognoosib, et kvartali lõpuks on kaetud 75% üüritavast pinnast. Algselt pidi hoone ankurrentnikuks saama erakliinik Novel Clinic, kuid mullu sügisel katkestas Hepsor nendega lepingu võlgnevuste tõttu. Sellega aga Novel Clinic ei nõustunud, mistõttu kaebas erakliinik Hepsori kohtusse. Viimati oli vaidluse all asjaolu, kas Hepsoril on õigus hoones olevat üürniku vara müüa.