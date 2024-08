Eestlane hakkab raputama globaalset üüriturgu: lühiajalise üüri piiramine on järgmiste aastate suur trend

CasaPay kaasasutaja Risto Klausen tegeles aastaid tagasi tõsiselt motospordiga, kuid sattus siis seljakotiga mööda Euroopat rändama. See tegevus on tal siiani veres. Klausen meenutab, et kui ta sel moel Berliini jõudis, siis küsis üürileandja temalt deposiiti 6000 eurot ja ta sai kohe aru, et midagi on siin valesti. Uue ettevõtte idee hakkas idanema just siis.