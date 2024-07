Kuningas Charlesi homaariõhtusöök läks Prantsusmaale maksma pea pool miljonit eurot

Raamatupidamise aruandes kirjutab kontrollikoda, et suuremad kulutused riiklikele vastuvõttudele on aidanud kaasa sellele, et nende eelarve jäi 8,3 miljoni euroga miinusesse. Kantselei peab nüüd tegema märkimisväärseid jõupingutusi, et taastada ja säilitada presidendi finantssaldo.