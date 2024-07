TikToki töötajad langesid ulatusliku toidumürgistuse ohvriks: üle poolesaja inimese on haiglas

Singapuri tervise ja toiduohutuse ametnikud uurivad intsidenti, kus TikToki emafirma 60 inimest teatasid eile toidumürgistusest. 57 kannatanutest on tänaseks hospitaliseeritud. TikToki emafirma ByteDance’i sõnul otsib ettevõte selgust põhjusele, mis pani nõnda suure osa inimesi haigestuma.

„Me võtame meie töötajate tervise ja turvalisusega seotut väga tõsiselt ja oleme pakkunud koheseid samme toetamaks kõiki töötajaid, kes on kuidagimoodi sellest juhtumist puudutatud,“ tõdes ettevõtte kõneisik BBC-le. „Me uurime mürgistuse tagamaid ja teeme koostööd võimudega,“ lisas ta.

Väidetavalt ilmnesid kannatanutel kõhuvalu ja oksendamise sümptomid. ByteDance kinnitab, et mitmed töötajad haigestusid pärast ärihoone One Raffles Quay söökla külastamist. Söögikoht on kuni uurimistulemuste selgumiseni suletud.