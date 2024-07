GRAAFIK | Hansson: oleme Euroopa viie kalleima riigi hulka jõudmisest väga kaugel

„Euroopas viiendale kohale jõudmiseks peaks meie hinnatase kasvama veel 37% kiiremini kui Luksemburgis. Euroopa Liidus viiendale kohale jõudmiseks peaks see kasvama 21% kiiremini kui Hollandis,“ märgib peaministri majandusnõunik, endine Eesti Panga president Ardo Hansson, kommenteerides konjunktuuriinstituudi juhi Peeter Raudsepa eile avaldatud mõtet, et Eesti on teel Euroopa viie kõige kallima riigi hulka. Just Holland on praegu ELi riikidest üldise hinnataseme poolest viiendal, Luksemburg kolmandal kohal.