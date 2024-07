Viiel töökohal töötav investor: palju on võimalik ära automatiseerida otsekorralduste ja muude lahendustega

Liitintress töötab ka aktiivse sissetuleku puhul ja eriti kui neid on mitmeid. Kindlasti tuleks iga aasta uurida, kas ja kuidas oleks võimalik kõigis oma aktiivse sissetuleku allikates teenida näiteks 10+ protsenti rohkem kui eelmine aasta. Üldiselt eeldab see taas millegi paremini ja rohkem tegemist, mis näitab, miks on oluline jätta endale arenguks ruumi ja aega.