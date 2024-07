Siim Tammer: liigkasuvõtja ei sobi finantssektorisse

Finantssektori ettevõtete juhid, eelkõige juhatuse ja nõukogu liikmed, peavad vastama kõrgendatud hoolsus- ja erialastele nõuetele. Seda kontrollib Finantsinspektsioon sobivusmenetluse (nn fit and proper) raames, hinnates nii isiku haridust, teadmisi, oskusi ja kogemusi, kui ka seda, kas tema maine on laitmatu. Kui isik vastab kõikidele nõuetele ja on usaldusväärne, siis on ta sobiv töötama finantssektoris juhi positsioonil.