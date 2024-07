Täna allkirjastati Rail Baltica Ülemiste reisiterminali põhjapoolsete välialade ehitusleping

Jaamaala Tallinna–Helsingi tunneli tarbeks

Lepingu objekt on tulevase Rail Baltica Ülemiste rahvusvahelise reisiterminali ja Peterburi maantee vahele jäävate avalike alade projekteerimine ja ehitamine. Tegemist on tulevase raudteejaama arendamise kolmanda etapiga, kus täna käivad tööd juba nii kaasneva rööbastee kui ka Ülemiste terminalihoone nullkorruse ehitusel.

Peale trasside ja kommunikatsioonide ehituse kätkeb äsja sõlmitud leping endas ühisterminali põhjaväljaku ning sellega seotud ratta- ja kõnniteede, teede ja tänavate, autoparkla ning bussijaama ehitust. Lepingu osa on ka Ülemiste terminali viiva trammitee ja trammipeatuse ehitamine.

Põhjapoolsete välialade koosseisu jääb ka perspektiivne jaamaala Tallinna–Helsingi tunneli tarbeks. Rail Baltica Ülemiste reisiterminali põhjapoolsete välialade ehitustööde lepingu kestvus on 36 kuud. Esimeses etapis toimuvad projekteerimistööd.

20,9 miljonit eurot

„AS-l TREF Nord ning ATEMO OÜ-l on olnud varasemast mitme Rail Baltic Estonia tellitud objekti ehitamise kogemus. Lisaks eelmainitule on AS TREF Nordil tänasel päeval töös kolm Rail Baltic Estonia lepingut, mille raames rajatakse kaks ökodukti, kaks maanteeviadukti ning üks raudteesild. Arvestades käesoleva objekti asukohta tuleb kindlasti kasuks meie pikaaegne ja edukas kogemus ehitustööde teostamisel Tallinna linnas,“ selgitas AS-i TREF Nord juhatuse liige Jaanus Taro.