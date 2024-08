Kümneid miljoneid kaasanud Eesti idufirma teavitas investoreid makseraskustest. Juht: olukord on keeruline

„Austatud investor, teatan kahetsusega, et Lõuna-Aafrika Vabariigis ootamatult halvenenud äritegevus on pannud Inclusion OÜ finantssurve alla,“ teatas ettevõtte juhatuse liige Eerik Oja investoritele saadetud kirjas.

„Nii Inclusioni juhtkond kui ka emaettevõtte P42 UK Ltd juhtkond on Inclusion OÜ tabanud äririski realiseerumisest teadlikud, mistõttu otsustasime peatada ajutiselt allutatud laenude plaanijärgseid intressi- ja põhiosamaksed, mille täitmise kohustus on 31. juulil.“