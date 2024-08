Balcia: kõik nädalavahetuse tormikahjud lahendati 24 tunniga

„Balcia edukas tegevus Balti riikides viitab sellele, et viimase kahe aasta jooksul toimunud looduskatastroofid on ajendanud elanikke oma sõidukite, kodude ja vara kindlustamist tõsisemalt kaaluma. Läti kindlustusseltside liidu andmetel ulatus toimunud tormi kogukahju 30. juuli õhtu seisuga 7 miljoni euroni, mis on Läti jaoks väga suur number. Usun, et see on järjekordne õppetund ja tõuge inimestele, kes ei ole veel oma kinnisvara kindlustanud, et enda vara kaitsmiseks on kindlustus parim vahend,“ lõpetas Nikolajev.