USA keskpank liigub septembrikuise intressilangetuse suunas

Föderaalreservi intressimäär jäeti vahemikku 5,25–5,5%, kus see on olnud alates alates eelmise aasta juulist.

Keskpanga juht Jerome Powell andis mõista, et intresside langetamisele liigutakse lähemale. Kui eelneval kahel aastal on keskpanga tähelepanu olnud inflatsioonil, siis nüüd on kerkinud üles mure tööturu olukorra pärast.

USA tööturg on kindel, kuid aeglustumas, ütles Powell. Värbamine on vähenenud ning töötuse määr on kerkinud 4,1% peale. Kuigi see on kõrgeim tase alates 2021. aastast, on tegu endiselt ajalooliselt madala töötuse määraga.

Et jõuda keskpanga 2% inflatsiooni eesmärgini ei pea tööturg edasi jahenema, märkis Powell. „Meil on olnud tõesti märkimisväärne inflatsiooni langus ja tööpuudus on jäänud madalaks,“ ütles Powell pressikonverentsil, lisades, et see on ebatavaline ja tervitatav tulemus. „Me mõtleme kogu aeg sellele, kuidas me seda arengut jätkame.“

„Töö ei ole veel tehtud, kuid sellegipoolest saame me endale lubada, et hakkame intressimäära piiranguid vähendama,“ ütles Powell.

Föderaalreservil on kaksikmandaat, mis näeb ette nii hinnastabiilsuse hoidmist kui täistööhõivet.

Kõige varem võib intressilangetus tulla föderaalreservi järgmisel kohtumisel septembri keskel.