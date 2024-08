Wise sulgeb oma Tartu kontori

Järgmisel aastal kolib Wise oma 2000 töötajaga kontori Volta ja Kopli tänava nurgale Invego poolt rajatavasse ärikvartalisse. Just see ongi põhjus, miks ettevõte on otsustanud sulgeda oma Tartu kontori ning tuua sealsed töötajad pealinna üle.

Ettevõte esindaja tunnistab, et selline otsus on Tartu meeskonnale oluline muudatus, mistõttu toetavad nad igat töötajat kogu protsessi vältel individuaalselt. Ettevõttel on plaanis pakkuda ka kolimistoetust. Kedagi seetõttu koondada plaanis ei ole. Kui palju Tartu kontoris töötajaid on, ettevõte avaldada ei saanud.