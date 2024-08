Pank vastab: millistel tingimustel saab tudeng kodulaenu?

„Üüriturg on viimaste aastate üks heitlikumaid: hinnatõus mõjutab kinnisvarapakkumisi ja üürihuviliste rahalist võimekust ning igasügisene tudengite tormijooks turu parimatele pakkumistele omakorda kahandab valikut,“ selgitas Koplimäe. Lisaks napib Eestis ka ühiselamukohti ning nii jäävad paljud tudengid taskukohasest kodust ilma. Isikliku eluaseme soetamine tundub aga paljude noorte jaoks kauge ja kättesaamatu lahendus.

Noored säästavad oma kodu ostuks

Kõrgete üürihindade tuules on reaalsuseks saanud olukord, kus pikas perspektiivis on kinnisvara mõistlikum omada kui üürida. „Kallimate üürikorterite puhul võib juhtuda, et ka laenu igakuine tagasimakse on võrdne või isegi soodsam, kui korteri omanikule makstav üür. Koduostu tasub võtta kui investeeringut, sest peale laenumaksete lõppemist on kinnisvara päris enda oma. Lisaks on ajalugu näidanud, et kinnisvara hinnad aja jooksul kasvavad, seega pikas perspektiivis on võimalik oma kodu omades saada kasu ka kinnisvara hinnatõusust,“ ütles Koplimäe.

Üks peamisi eesmärke, milleks Eesti noored oma raha säästavad, on just koduost – oma kogumiseesmärgina on selle välja toonud 52% noortest. „Statistika järgi on iga teine koduomanik soetanud oma elamise vanusevahemikus 25–35-eluaastat, aga tegelikult on paljudel selleks ka varem võimalused olemas ning tegelikult on ligi veerand ostnud oma kodu enne 25. eluaastat,“ tõi Koplimäe välja uuringu tulemused.

Otsusega ei tohiks kiirustada

Tavapäraselt ostavad Eesti noored oma esimese kinnisvara kodulaenuga ning selleks tuleb täita mitmeid tingimusi: stabiilne sissetulek, hea krediidiajalugu, sobiv tagatis ja teatav omafinantseering on vajalikud igal juhul. „Enne laenulepingu sõlmimist on oluline uurida hoolikalt erinevate pankade pakkumisi ja võrrelda nende tingimusi – otsusega ei tohiks mitte mingil juhul kiirustada, mõistlik on võtta aega, et teha kaalutletud valik. Kodulaen on pikaajaline kohustus, seega on oluline olla hästi informeeritud,“ rõhutas Koplimäe.